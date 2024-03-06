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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أمر السفارة بلندن بعدم المشاركة في الترتيبات الأمنية لغانتس (العربية)
Lebanon 24
06-03-2024
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03:01
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