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رئيس اتحاد البنوك المصرية لـ "العربية": أتوقع تراجع سعر صرف الجنيه قريبا مع استقرار السوق

Lebanon 24
06-03-2024 | 04:50
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