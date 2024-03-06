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القوات المسلحة الإيرانية: عمقنا الاستراتيجي هو البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وعلينا زيادته 5 آلاف كلم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:07
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