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بيانات من مجموعة بورصات لندن: الجنيه المصري يتراجع إلى نحو 49 أمام الدولار (الشرق)

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:10
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