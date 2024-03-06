المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية التي نأت عنها الدول العربية ونطالب بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب عن لبنان كله

Lebanon 24