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المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية التي نأت عنها الدول العربية ونطالب بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب عن لبنان كله

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:34
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المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية
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ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية ومنددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة
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06/03/2024 15:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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