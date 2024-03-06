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أكسيوس: نواب ديمقراطيون يقولون لبايدن إن غزو إسرائيل لرفح قد ينتهك طلبه استخدام الدعم وفق القانون الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:47
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