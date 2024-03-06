Advertisement

أخبار عاجلة

7 شهداء و10جرحى على الأقل في إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2024 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات غرب غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 15:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 15:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 15:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بجوار المستشفى الكويتي في رفح جنوبي غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 15:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2024-03-06
08:06 | 2024-03-06
08:02 | 2024-03-06
07:58 | 2024-03-06
07:47 | 2024-03-06
07:45 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24