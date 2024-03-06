Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: المفوضية تتعاون بشأن ممر إنساني محتمل لغزة عبر قبرص (العربية)

Lebanon 24
06-03-2024 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: نشعر بالصدمة والاشمئزاز بشأن مقتل مدنيين في غزة بينما كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مزارعون أوروبيون يحتجون أمام مقر الاتحاد الأوروبي على السياسات الاقتصادية (العربية)
lebanon 24
06/03/2024 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: 26 دولة في الاتحاد تدعو إلى هدنة إنسانية فوراً تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة (الميادين)
lebanon 24
06/03/2024 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أيرلندا: نأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
06/03/2024 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2024-03-06
08:06 | 2024-03-06
08:02 | 2024-03-06
07:58 | 2024-03-06
07:47 | 2024-03-06
07:45 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24