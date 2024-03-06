18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الحكومة الألمانية تدين "التخريب الذي حدث في مصنع تسلا" وتقول إن الأمر مقلق (العربية)
Lebanon 24
06-03-2024
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيسف لـ"العربية": هناك زيادة في أعداد الأطفال بغزة الذين يواجهون سوء تغذية حاد
Lebanon 24
اليونيسف لـ"العربية": هناك زيادة في أعداد الأطفال بغزة الذين يواجهون سوء تغذية حاد
06/03/2024 17:33:08
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد (سبوتنيك)
Lebanon 24
الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد (سبوتنيك)
06/03/2024 17:33:08
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية
Lebanon 24
"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية
06/03/2024 17:33:08
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مدير المصنع الذي استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في الشمال: كان يُنتج 24,000 طن من الفاكهة الطازجة سنوياً لكنّه تعطّل كلياً الآن ولا يمكن إصلاحه
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مدير المصنع الذي استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في الشمال: كان يُنتج 24,000 طن من الفاكهة الطازجة سنوياً لكنّه تعطّل كلياً الآن ولا يمكن إصلاحه
06/03/2024 17:33:08
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّاً لبنانيّاً... خسر أعزّ الناس إليه (صورة)
12:03 | 2024-03-05
05/03/2024 12:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبها ممثل لبنانيّ... ماذا كشفت سارة أبي كنعان عن موضوع حملها؟ (فيديو)
Lebanon 24
حبيبها ممثل لبنانيّ... ماذا كشفت سارة أبي كنعان عن موضوع حملها؟ (فيديو)
12:30 | 2024-03-05
05/03/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل نفق حامات؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل نفق حامات؟
01:44 | 2024-03-06
06/03/2024 01:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:30 | 2024-03-06
"لبنان 24": طائرة إستطلاع إسرائيلية من نوع "ام كا" تُحلّق على علو منخفض فوق اقليم الخروب منذ اكثر من ساعة ونصف الساعة
10:24 | 2024-03-06
مالك السفينة "ترو كونفيدانس": السفينة تملكها شركة يونانية وليس لها علاقة بالولايات المتحدة
10:09 | 2024-03-06
هيلي: التركيز الآن على ترامب وأتمنى له التوفيق
10:05 | 2024-03-06
نيكي هيلي تعلن تعليق حملتها الانتخابية (سكاي نيوز عربية)
10:04 | 2024-03-06
"حزب الله": استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
10:04 | 2024-03-06
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن عليها أن تراعي حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية (الجزيرة)
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 17:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24