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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب موقع للجيش في المطلة دون وقوع إصابات (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:06
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