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البعريني بعد لقائه ميقاتي: المبادرة مستمرة ولا يأس مع العمل والحياة ونحن سنكمل عملنا والراي العام هو من سيحكم على ما نقوم به واذا حصلت عرقلة لمبادرتنا سيظهر من هو المعرقل

Lebanon 24
06-03-2024 | 08:44
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06/03/2024 17:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نقوم شهرياً بجمع 25 ألف مليار ليرة والمالية العامة "مرتاحة" ونحن محكومون بسقف الإنفاق المحدد في الموازنة
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06/03/2024 17:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل فالبلد يحتاج الى جهد ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة
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06/03/2024 17:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟ مع ذلك يبقى الاستماع الى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.
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06/03/2024 17:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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