البعريني بعد لقائه ميقاتي: المبادرة مستمرة ولا يأس مع العمل والحياة ونحن سنكمل عملنا والراي العام هو من سيحكم على ما نقوم به واذا حصلت عرقلة لمبادرتنا سيظهر من هو المعرقل

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