البعريني: ليس "تكتل الاعتدال" وحده هو من سيأتي برئيس للجمهورية فالمطلوب هو التعاون بين جميع النواب والمجتمع الداخلي والدولي اضافة الى القوى السياسية ككل لنكون يدا واحدة لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية

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