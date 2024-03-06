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رويترز عن مسؤول بصندوق النقد الدولي: الصندوق يوافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر (الجزيرة)
Lebanon 24
06-03-2024
|
09:19
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