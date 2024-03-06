Advertisement

أخبار عاجلة

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن عليها أن تراعي حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: لا نفعل ما يكفي لتخفيف معاناة الملايين من السودانيين ويجب إنهاء هذا النزاع (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 19:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن شدّد لوزير الدفاع الإسرائيلي على الحاجة لاتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين
lebanon 24
06/03/2024 19:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: ندعم حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بعد مقتل 3 من جنودها
lebanon 24
06/03/2024 19:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الطائرات الأميركية شنت 85 ضربة على سوريا والعراق وأوقعت الكثير من الضحايا المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2024 19:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2024-03-06
12:26 | 2024-03-06
12:19 | 2024-03-06
12:03 | 2024-03-06
11:54 | 2024-03-06
11:35 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24