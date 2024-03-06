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عربي-دولي

بعد رفض الرسائل التحذيرية.. الحوثيون ينفذون عملية جديدة في خليج عدن

Lebanon 24
06-03-2024 | 12:03
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة الشحن "ترو كونفيدانس" المملوكة ليونانيين في خليج عدن بالصواريخ.


واشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الى ان "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
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وفي وقت سابق، أفاد مصدر ملاحي بأن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة، بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن.
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