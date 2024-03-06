المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية: إذا استمر الوضع على حاله بشمال غزة فإن المجاعة ستنتشر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة (الجزيرة)

Lebanon 24