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الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسؤول وحدة القذائف الصاروخية لحماس في منطقة مخيمات المحافظة الوسطى بقطاع غزة
Lebanon 24
06-03-2024
|
12:47
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