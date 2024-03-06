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الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسؤول وحدة القذائف الصاروخية لحماس في منطقة مخيمات المحافظة الوسطى بقطاع غزة

Lebanon 24
06-03-2024 | 12:47
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