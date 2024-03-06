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جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل (رويترز)

Lebanon 24
06-03-2024 | 13:55
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