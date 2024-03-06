Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"الجزيرة": إسقاط المساعدات جوا إلى قطاع غزة عمل إيجابي وإن كان غير كاف

Lebanon 24
06-03-2024 | 14:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"الجزيرة": نواجه عدوا لديه قبضة حقيقية على معاقل القرار بالغرب وهو ما لا تملكه الدول العربية
lebanon 24
07/03/2024 02:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": يجب دخول المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وكاف
lebanon 24
07/03/2024 02:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الجزيرة": إسرائيل قبلت طلب "حماس" زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة
lebanon 24
07/03/2024 02:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"الجزيرة": إسرائيل تتحدى محكمة العدل الدولية وترفض إدخال المساعدات
lebanon 24
07/03/2024 02:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-03-06
18:48 | 2024-03-06
18:47 | 2024-03-06
18:46 | 2024-03-06
18:29 | 2024-03-06
18:13 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24