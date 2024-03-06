Advertisement

أخبار عاجلة

المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء لـ"الجزيرة": إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية والإغاثية كورقة للمساومة للضغط على الطرف الآخر

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء: السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار هو فرض عقوبات على إسرائيل
lebanon 24
07/03/2024 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية لـ"الجزيرة": إسرائيل تتلكأ في تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
07/03/2024 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقرر الأمم المتحدة للغذاء لـ"الجزيرة": إسرائيل هي من تؤخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
07/03/2024 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة لـ"الجزيرة": وثّقنا ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي 19 نوعا من الجرائم ضد الإنسانية في غزة
lebanon 24
07/03/2024 02:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-03-06
18:48 | 2024-03-06
18:47 | 2024-03-06
18:46 | 2024-03-06
18:29 | 2024-03-06
18:13 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24