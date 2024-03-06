Advertisement

أخبار عاجلة

نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء بعد استهداف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي غربي غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
06-03-2024 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف العدو الاسرائيلي منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
07/03/2024 02:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى والمفقودين جراء استهداف العدو منزلا في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
07/03/2024 02:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: قتلى وجرحى جراء استهداف سيارة تابعة للجيش في ريف درعا الغربي (العربية)
lebanon 24
07/03/2024 02:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد إلى 118 بعد انتشال شهيدين ونقلهما إلى مجمع الشفاء
lebanon 24
07/03/2024 02:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-03-06
18:48 | 2024-03-06
18:47 | 2024-03-06
18:46 | 2024-03-06
18:29 | 2024-03-06
18:13 | 2024-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24