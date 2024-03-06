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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بورين شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
06-03-2024 | 17:40
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