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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الاستخبارات العسكرية: المضايقات الدينية خلال رمضان يمكن أن تتسبب بتأجيج الوضع وتحول الحرب لحرب دينية

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:39
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