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رويترز: الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحييد خلية لداعش كانت تخطط لشن هجوم على كنيس يهودي في موسكو (الشرق)

Lebanon 24
07-03-2024 | 06:31
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