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رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن بدء الجيش الإسرائيلي تحقيقًا داخليًّا في أحداث 7 تشرين الأول (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-03-2024 | 07:43
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