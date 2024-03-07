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وزير المالية المصري: أتوقع تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار (الشرق)
Lebanon 24
07-03-2024
|
09:03
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