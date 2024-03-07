Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 9 عمليات إنزال جوية إغاثية على مناطق شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-03-2024 | 09:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الجوية المصرية تنفذ عمليات إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإغاثية على مناطق في شمال قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2024 17:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: طائرات أردنية تحمل مساعدات غذائية وإغاثية تنفذ إنزالات جديدة لأهالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2024 17:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حماس في قطاع غزة بأكمله بما في ذلك في رفح معقلها الأخير (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2024 17:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي تضمنت مساعدات إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2024 17:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:00 | 2024-03-07
09:50 | 2024-03-07
09:46 | 2024-03-07
09:25 | 2024-03-07
09:20 | 2024-03-07
09:17 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24