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وزير خارجية بريطانيا: يجب العمل على وقف مستدام للنار في قطاع غزة (العربية)

Lebanon 24
07-03-2024 | 10:33
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