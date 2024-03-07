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أخبار عاجلة
بلينكن: إنضمام السويد لحلف شمال الأطلسي يظهر الهزيمة الاستراتيجية لروسيا
Lebanon 24
07-03-2024
|
11:42
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