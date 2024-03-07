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"وول ستريت جورنال": نتنياهو غير مستعد الآن لبدء عملية اجتياح رفح لنقص في القوات

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:51
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