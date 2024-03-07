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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ أغار على حيّ البيدر في بلدة مجدل زون وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:54
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