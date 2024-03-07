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البيت الأبيض: لا يمكننا تحديد موعد محدد لإعلان الاتفاق بشأن غزة لكننا نحاول تسريعه

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:44
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