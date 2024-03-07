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وزارة الصحة في غزة: نُطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها

Lebanon 24
07-03-2024 | 16:03
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