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أخبار عاجلة
"بلومبرغ" عن مصادر: الولايات المتحدة تقوم بإعداد قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء
Lebanon 24
07-03-2024
|
16:28
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