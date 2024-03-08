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القناة الـ13 الإسرائيلية: رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-03-2024 | 00:12
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