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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعقيبا على كلمة الرئيس جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد : الرئيس بايدن قال اليوم إن الحل الوحيد هو "حل الدولتين"

Lebanon 24
08-03-2024 | 00:09
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