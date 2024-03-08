وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعقيبا على كلمة الرئيس جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد : الرئيس بايدن قال اليوم إن الحل الوحيد هو "حل الدولتين"

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