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استطلاع لمعاريف: تقدم معسكر الدولة بقيادة غانتس بـ 40 مقعدا وتراجع الليكود بزعامة نتنياهو إلى 18 مقعدا

Lebanon 24
08-03-2024 | 00:27
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