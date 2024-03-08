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وصول عدد كبير من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد تعرض سيارة لقصف إسرائيلي جنوبي خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:24
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