Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الفلسطينية: مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية أثناء اقتحام حي الجرادات وسط بلدة السيلة الحارثية غربي جنين

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب غربي جنين وسط إطلاق نار ومواجهات مع شبان في البلدة (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 12:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية في جنين (وكالة وفا الفلسطينية)
lebanon 24
08/03/2024 12:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: شهداء وجرحى في تفجير الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
08/03/2024 12:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: مستوطنون يحرقون مركبات عدة غرب نابلس بالضفة الغربية ويحاولون إحراق منزل في ترمسعيا قرب رام الله
lebanon 24
08/03/2024 12:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2024-03-08
04:39 | 2024-03-08
04:37 | 2024-03-08
04:31 | 2024-03-08
04:14 | 2024-03-08
04:11 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24