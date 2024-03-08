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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة
Lebanon 24
08-03-2024
|
03:25
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