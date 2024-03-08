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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهديدات تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية

Lebanon 24
08-03-2024 | 04:11
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