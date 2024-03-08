Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس القبرصي: ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك أميركي أوروبي قبرصي إماراتي بريطاني: يجب أن يكون الممر البحري جزءا من جهد متواصل لزيادة المساعدات (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 15:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الغذاء العالمي: الطرق البرية هي الخيار لإيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة في غزة
lebanon 24
08/03/2024 15:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نواصل الضغط بقوة من أجل توفير المزيد من الشاحنات والطرق لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة
lebanon 24
08/03/2024 15:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: منذ اليوم الأول كنا حريصين أن يكون منفذ رفح مسارا لتقديم المساعدات والإغاثة (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 15:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:17 | 2024-03-08
08:01 | 2024-03-08
07:42 | 2024-03-08
07:39 | 2024-03-08
07:03 | 2024-03-08
06:55 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24