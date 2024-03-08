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فنلندا تعلن إرسال عدة جنود للمشاركة في عمليات البحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
08-03-2024 | 06:13
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