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إعلام إسرائيلي: الجيش يقول إنه قتل أحد عناصر حركة الجهاد في الضفة الغربية (الشرق)

Lebanon 24
08-03-2024 | 06:38
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