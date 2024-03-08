Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبدالله استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحث معه الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة
lebanon 24
08/03/2024 18:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: طائرات أردنية تحمل مساعدات غذائية وإغاثية تنفذ إنزالات جديدة لأهالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"إي بي سي" عن مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر كارني لتسهيل دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: سلاح الجو الأردني لم يشارك في الغارات الأميركية على أهداف في العراق (الشرق)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:22 | 2024-03-08
11:21 | 2024-03-08
11:18 | 2024-03-08
11:11 | 2024-03-08
10:51 | 2024-03-08
10:50 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24