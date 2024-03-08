Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية البرتغال: موافقة سلطات إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة أمر غير مقبول ويجب التراجع عنه (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 08:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا تدين موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الهولندية: ندين موافقة إسرائيل على خطط لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية
lebanon 24
08/03/2024 18:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: توسيع المستوطنات قرار خاطئ ويمثل عقبة أمام السلام ولا يصب في صالح أمن إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطيني: لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة التي دخلت شهرها السادس وإسرائيل مستمرة في الإبادة (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 18:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:22 | 2024-03-08
11:21 | 2024-03-08
11:18 | 2024-03-08
11:11 | 2024-03-08
10:51 | 2024-03-08
10:50 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24