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هيئة البث الإسرائيلية: مسلحان فلسطينيان أطلقا النار على موقع للجيش في مستوطنة حومش وانسحبا من المكان (الجزيرة)
Lebanon 24
08-03-2024
|
09:28
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