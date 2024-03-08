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يديعوت أحرونوت: 4 إصابات في الهجوم المزدوج قرب مستوطنة حومش شمال الضفة واستمرار البحث عن منفذي العملية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 10:08
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