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حكومة غزة: عمليات الإنزال الجوي للمساعدات "غير مجدية" وليست الطريقة المثلى (الشرق)

Lebanon 24
08-03-2024 | 10:20
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