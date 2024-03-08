Advertisement

أخبار عاجلة

كندا تعلن أنها سترفع التجميد المؤقت لتمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة(سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-03-2024 | 14:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وقف التمويل.. مفوض الأونروا يحذر من حملة "منسقة" لإنهاء عمليات الوكالة
lebanon 24
08/03/2024 23:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة قطر في الأمم المتحدة: ندين المحاولات المستمر لتفكيك وكالة الأونروا
lebanon 24
08/03/2024 23:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل روسيا في الأمم المتحدة: وكالة الأونروا تمكنت من تفادي تسييس دورها ولا يمكن استبداله
lebanon 24
08/03/2024 23:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل روسيا في الأمم المتحدة: من غير الأخلاقي وقف تمويل الأونروا ولا يمكن نزع المصداقية عن الوكالة
lebanon 24
08/03/2024 23:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:23 | 2024-03-08
16:13 | 2024-03-08
16:10 | 2024-03-08
15:53 | 2024-03-08
15:48 | 2024-03-08
15:43 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24