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كندا تعلن أنها سترفع التجميد المؤقت لتمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة(سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-03-2024
|
14:53
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